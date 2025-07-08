Directorio de empresas
BCP
BCP Salarios

El salario de BCP varía desde $13,186 en compensación total por año para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más bajo hasta $75,745 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BCP. Última actualización: 9/4/2025

Ingeniero de Software
Median $36K

Ingeniero de Software Backend

Científico de Datos
Median $43K
Analista de Negocios
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Tecnólogo en Informática (TI)
$13.2K
Gerente de Productos
$75.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BCP es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $75,745. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BCP es $36,005.

Otros recursos