BCLC Salarios

El rango salarial de BCLC oscila entre $55,302 en compensación total anual para un Analista Financiero en el extremo inferior y $94,033 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BCLC. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $66.9K
Contador
$59.1K
Analista Financiero
$55.3K

Recursos Humanos
$62.1K
Tecnólogo de Información (TI)
$70.2K
Gerente de Producto
$94K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en BCLC es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $94,033. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BCLC es $64,519.

