BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Salarios

El rango salarial de BCG Digital Ventures oscila entre $57,839 en compensación total anual para un Reclutador en el extremo inferior y $327,256 para un Capitalista de Riesgo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BCG Digital Ventures. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Gerente de Producto
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Ingeniero de Software
Median $162K
Científico de Datos
$159K

Recursos Humanos
$134K
Consultor de Gestión
$156K
Diseñador de Productos
$111K
Gerente de Diseño de Productos
$166K
Reclutador
$57.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Investigador de Experiencia de Usuario
$121K
Capitalista de Riesgo
$327K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en BCG Digital Ventures es Capitalista de Riesgo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $327,256. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BCG Digital Ventures es $158,547.

