BCE
BCE Salarios

El salario de BCE varía desde $38,868 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $125,819 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BCE. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Gerente de Productos
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Arquitecto de Soluciones
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arquitecto de Datos

Analista de Ciberseguridad
Median $72.7K
Analista de Negocios
Median $59.3K
Ventas
Median $38.9K
Analista de Datos
Median $60.8K
Analista Financiero
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $108K
Diseñador de Productos
Median $54.9K
Gerente de Programas Técnicos
Median $79.7K
Contador
$69.2K

Contador Técnico

Operaciones Comerciales
$62.5K
Gerente de Ciencia de Datos
$108K
Operaciones de Marketing
$60.7K
Gerente de Proyectos
$79.6K
Habilitación de Ventas
$54.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BCE es Gerente de Productos at the CP4 level con una compensación total anual de $125,819. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BCE es $72,645.

Otros recursos