BBVA USA
BBVA USA Salarios

El salario de BBVA USA varía desde $59,352 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $177,383 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BBVA USA. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Científico de Datos
$162K
Recursos Humanos
$59.4K
Ingeniero de Software
$86K

Gerente de Ingeniería de Software
$177K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at BBVA USA is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

Otros recursos