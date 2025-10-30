Bashundhara Group Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Bangladesh en Bashundhara Group varía desde BDT 2.19M hasta BDT 3.12M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bashundhara Group. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio BDT 2.51M - BDT 2.93M Bangladesh Rango Común Rango Posible BDT 2.19M BDT 2.51M BDT 2.93M BDT 3.12M Rango Común Rango Posible

