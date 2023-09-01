Directorio de Empresas
Banco de Bogota
Banco de Bogota Salarios

El rango salarial de Banco de Bogota oscila entre $10,399 en compensación total anual para un Científico de Datos en el extremo inferior y $49,856 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Banco de Bogota. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Científico de Datos
$10.4K
Ingeniero de Software
$29.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$49.9K

Preguntas Frecuentes

Най-високоплатената роля, докладвана в Banco de Bogota, е Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $49,856. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Banco de Bogota, е $29,391.

Otros Recursos