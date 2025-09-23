Directorio de empresas
Bamboo Rose
Bamboo Rose Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Bamboo Rose totaliza ₹3.44M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bamboo Rose. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Bamboo Rose
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹3.44M
Nivel
-
Salario base
₹3.44M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bamboo Rose?

₹13.98M

Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Ingeniero de Software bei Bamboo Rose in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,737,288. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bamboo Rose für die Position Ingeniero de Software in India beträgt ₹3,444,681.

Otros recursos