Axoni Salarios

El salario de Axoni varía desde $155,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $165,825 para un Analista de Negocio en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Axoni. Última actualización: 11/17/2025

Ingeniero de Software
Median $155K
Analista de Negocio
$166K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Axoni, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Axoni es Analista de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Axoni es $160,413.

