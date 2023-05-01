Directorio de empresas
Avidbank
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Avidbank que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Avidbank Holdings is a bank holding company that provides financial products and services to small and middle-market businesses, professionals, and individuals in Santa Clara, San Mateo, and San Francisco counties. It offers personal and business deposit products, personal and corporate lending products, commercial real estate lending, construction lending products, and various financing solutions. The company also provides various services, such as automated clearing house payments and collections, bill pay, wire transfer, lockbox, merchant, remote deposit capture, ATM/debit cards, credit cards, business courier, cash management, and notary services.

    http://avidbank.com
    Sitio web
    2003
    Año de fundación
    134
    # de empleados
    $50M-$100M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Avidbank

    Empresas relacionadas

    • DoorDash
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Intuit
    • Airbnb
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos