Aviatrix Salarios

El salario de Aviatrix varía desde $81,397 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el nivel más bajo hasta $301,500 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aviatrix. Última actualización: 8/26/2025

$160K

Ingeniero de Software
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Éxito del Cliente
$81.4K
Ingeniero de Ventas
$219K

Arquitecto de Soluciones
$302K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aviatrix, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

