    Acerca de

    Avaya is an American multinational technology company headquartered in Durham, North Carolina, that specializes in cloud communications and workstream collaboration solutions.

    avaya.com
    Sitio web
    2000
    Año de fundación
    8,000
    # de empleados
    $1B-$10B
    Ingresos estimados
    Sede principal

