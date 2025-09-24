Directorio de empresas
Avantus Federal
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Avantus Federal Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Avantus Federal totaliza $100K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Avantus Federal. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Total por año
$100K
Nivel
1
Salario base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Avantus Federal?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

