Avant Salarios

El rango salarial de Avant oscila entre $99,500 en compensación total anual para un Diseñador de Productos en el extremo inferior y $306,626 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Avant. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $150K
Gerente de Producto
Median $110K
Analista de Datos
$101K

Gerente de Ciencia de Datos
$307K
Científico de Datos
$181K
Diseñador de Productos
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$285K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Avant es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $306,626. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Avant es $150,000.

