Ava Labs
Ava Labs Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in New York City Area en Ava Labs totaliza $225K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ava Labs. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$225K
Nivel
IC4
Salario base
$175K
Stock (/yr)
$50K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ava Labs?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Ava Labs in New York City Area tiene una compensación total anual de $388,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ava Labs para el puesto de Ingeniero de Software in New York City Area es $236,000.

Otros recursos