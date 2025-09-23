Directorio de empresas
Autodesk
Autodesk Redactor Técnico Salarios

La compensación total promedio de Redactor Técnico in Canada en Autodesk varía desde CA$151K hasta CA$215K por year. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

CA$173K - CA$202K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Rango Común
Rango Posible

CA$225K

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Técnico en Autodesk in Canada tiene una compensación total anual de CA$215,343. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Autodesk para el puesto de Redactor Técnico in Canada es CA$150,924.

