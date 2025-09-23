Directorio de empresas
Autodesk
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Autodesk Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en Autodesk totaliza $300K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Total por año
$300K
Nivel
Software Architect
Salario base
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bono
$40K
Años en la empresa
13 Años
Años de exp.
21 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Autodesk?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Títulos Incluidos

Arquitecto de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Autodesk in United States tiene una compensación total anual de $410,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Autodesk para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $286,000.

Otros recursos