La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Autodesk varía desde $188K por year para M1 hasta $406K por year para M5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $300K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono M1 Supervisor $188K $163K $15K $10K M2 Associate Manager $219K $168K $32.5K $18.8K M3 Manager $236K $175K $42.5K $18.8K M4 Senior Manager $332K $210K $80.1K $41.5K Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual ) 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Autodesk ?

