La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Autodesk varía desde $188K por year para M1 hasta $406K por year para M5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $300K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
