El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in United States en Autodesk totaliza $326K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Autodesk
Financial Analyst
San Francisco, CA
Total por año
$326K
Nivel
M4
Salario base
$195K
Stock (/yr)
$86K
Bono
$45K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Autodesk?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Autodesk in United States tiene una compensación total anual de $370,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Autodesk para el puesto de Analista Financiero in United States es $160,250.

Otros recursos