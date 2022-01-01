Directorio de Empresas
Auto Trader UK
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Auto Trader UK Salarios

El rango salarial de Auto Trader UK oscila entre $53,657 en compensación total anual para un Ventas en el extremo inferior y $126,968 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Auto Trader UK. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $54.1K
Ventas
$53.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$127K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Auto Trader UK es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $126,968. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Auto Trader UK es $54,086.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Auto Trader UK

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Stripe
  • Tesla
  • Microsoft
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos