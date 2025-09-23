Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Auth0 totaliza CA$199K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Auth0. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Auth0
Sr Full-stack Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$199K
Nivel
Senior
Salario base
CA$164K
Stock (/yr)
CA$35.3K
Bono
CA$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Auth0?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Auth0 in Canada tiene una compensación total anual de CA$267,669. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Auth0 para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$190,697.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Auth0

