Australian Government
Australian Government Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Australia en Australian Government totaliza A$139K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Australian Government. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Total por año
A$139K
Nivel
Senior Data Scientist
Salario base
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Australian Government?

A$249K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Australian Government in Australia tiene una compensación total anual de A$154,541. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Australian Government para el puesto de Científico de Datos in Australia es A$87,363.

