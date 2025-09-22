Directorio de empresas
Aurora
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Aurora Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Aurora varía desde $447K por year para P7 hasta $599K por year para P8. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $458K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$447K
$227K
$173K
$46.7K
Ver 4 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Aurora in United States tiene una compensación total anual de $913,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Aurora para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $475,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aurora

Empresas relacionadas

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos