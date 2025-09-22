La compensación de Diseñador de Productos in United States en Aurora totaliza $170K por year para P6. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora. Última actualización: 9/22/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)