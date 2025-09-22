Directorio de empresas
Aurora
  • Salarios
  • Diseñador de Productos

  • Todos los Salarios de Diseñador de Productos

Aurora Diseñador de Productos Salarios

La compensación de Diseñador de Productos in United States en Aurora totaliza $170K por year para P6. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$150K - $178K
United States
Rango Común
Rango Posible
$139K$150K$178K$190K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Otros recursos