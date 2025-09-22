La compensación de Ingeniero Mecánico in United States en Aurora varía desde $250K por year para P6 hasta $305K por year para P7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $244K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)