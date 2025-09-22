Directorio de empresas
Aurora
  Salarios
  Ingeniero Mecánico

  Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

Aurora Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación de Ingeniero Mecánico in United States en Aurora varía desde $250K por year para P6 hasta $305K por year para P7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $244K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P4
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Mechanical Engineer
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
Staff Mechanical Engineer
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Ingeniero Mecánico في Aurora in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $350,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aurora لوظيفة Ingeniero Mecánico in United States هو $256,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aurora

Otros recursos