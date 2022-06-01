AuditBoard Salarios

El rango salarial de AuditBoard oscila entre $52,735 en compensación total anual para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $238,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AuditBoard . Última actualización: 8/22/2025