Astranis Salarios

El salario de Astranis varía desde $121,762 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el nivel más bajo hasta $225,400 para un Legal en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Astranis. Última actualización: 8/30/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $213K
Ingeniero Mecánico
Median $122K
Ingeniero de Hardware
Median $140K

Reclutador
Median $155K
Gerente de Programas Técnicos
Median $165K
Legal
$225K
Ingeniero de Ventas
$139K
Capitalista de Riesgo
$201K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Astranis, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Astranis年度總薪酬中位數為$160,000。

