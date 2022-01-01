Change
← Directorio de empresas
Astranis
Resumen
Salarios
Beneficios
Empleos
Chat
Astranis Beneficios
Seguros, salud y bienestar
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Maternity Leave
Paternity Leave
Sick Time
Employee Assistance Program
Hogar
Remote Work
Financiero y jubilación
Flexible Spending Account (FSA)
401k
Transporte
Transport allowance
Otro
Donation Match
Ver datos en tabla
Astranis Beneficios y ventajas
Beneficio
Descripción
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Transport allowance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
