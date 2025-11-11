Directorio de empresas
Aston
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • Russia

Aston Ingeniero de Software Backend Salarios en Russia

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in Russia en Aston totaliza RUB 1.89M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aston. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Total por año
RUB 1.89M
Nivel
M2
Salario base
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Aston?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Aston in Russia tiene una compensación total anual de RUB 3,278,471. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Aston para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Russia es RUB 1,890,538.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aston

Empresas relacionadas

  • Netflix
  • Flipkart
  • Lyft
  • Google
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos