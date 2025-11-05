Directorio de empresas
Aston
Aston Ingeniero de Software Salarios en Belarus

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Belarus en Aston totaliza BYN 121K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aston. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Total por año
BYN 121K
Nivel
Senior Software Engineer
Salario base
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bono
BYN 0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Aston?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Aston in Belarus tiene una compensación total anual de BYN 139,977. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Aston para el puesto de Ingeniero de Software in Belarus es BYN 120,658.

