ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Salarios

El salario de ASSURANCE IQ varía desde $63,315 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el nivel más bajo hasta $261,300 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ASSURANCE IQ. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Gerente de Productos
Median $156K
Contador
$93.1K
Científico de Datos
$152K

Marketing
$93.5K
Operaciones de Marketing
$63.3K
Diseñador de Productos
$186K
Gerente de Programas
$111K
Gerente de Ingeniería de Software
$261K
Gerente de Programas Técnicos
$173K
Cronograma de Consolidación

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

40%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ASSURANCE IQ, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 10% se consolida en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 40% se consolida en el 3rd-AÑO (40.00% anual)

  • 30% se consolida en el 4th-AÑO (30.00% anual)

Preguntas Frecuentes

