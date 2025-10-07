La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United Kingdom en Arm varía desde £43.3K por year para Grade 2 hasta £178K por year para Grade 6. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £131K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Arm. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Arm, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)