La compensación de Embedded Hardware Engineer in United Kingdom en Arm varía desde £54.8K por year para Graduate Hardware Engineer hasta £95.4K por year para Senior Hardware Engineer. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £55.3K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Arm. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Arm, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)