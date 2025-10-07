Directorio de empresas
Arm
Arm Embedded Hardware Engineer Salarios

La compensación de Embedded Hardware Engineer in United Kingdom en Arm varía desde £54.8K por year para Graduate Hardware Engineer hasta £95.4K por year para Senior Hardware Engineer. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £55.3K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Arm. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Arm, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Embedded Hardware Engineer en Arm in United Kingdom tiene una compensación total anual de £142,415. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Arm para el puesto de Embedded Hardware Engineer in United Kingdom es £52,812.

