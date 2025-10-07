La compensación de ASIC Engineer in United Kingdom en Arm varía desde £35.4K por year para Graduate Hardware Engineer hasta £187K por year para Principal Hardware Engineer. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £109K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Arm. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Arm, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)