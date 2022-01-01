Directorio de empresas
Aramco
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Aramco Salarios

El salario de Aramco varía desde $32,333 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $348,250 para un Desarrollo de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aramco. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $63.9K
Ingeniero Mecánico
Median $92.4K
Contador
$32.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Analista de Negocios
Median $80K
Desarrollo de Negocios
$348K
Ingeniero Civil
$89.6K
Analista de Datos
$50.2K
Científico de Datos
$113K
Analista Financiero
$91.6K
Tecnólogo en Informática (TI)
$67.7K
Banquero de Inversión
$156K
Ingeniero de Materiales
$36.7K
Diseñador de Productos
$57.3K
Gerente de Programas
$219K
Gerente de Proyectos
$80.4K
Ventas
$138K
Capitalista de Riesgo
$89.6K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Aramco es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $348,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Aramco es $89,550.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aramco

Empresas relacionadas

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Treasure Data
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos