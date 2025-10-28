AppLovin Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Germany en AppLovin totaliza €102K por year para Senior Product Manager 2. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio €92.9K - €108K Germany Rango Común Rango Posible €81.9K €92.9K €108K €119K Rango Común Rango Posible

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K

Cronograma de Consolidación Principal 100 % AÑO 1 Tipo de Acciones RSU En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años: 100 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en AppLovin ?

