La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Canada en AppLovin varía desde CA$61.4K hasta CA$89.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio CA$69.7K - CA$80.9K Canada Rango Común Rango Posible CA$61.4K CA$69.7K CA$80.9K CA$89.2K Rango Común Rango Posible

+ CA$80.5K + CA$124K + CA$27.8K + CA$48.6K + CA$30.5K Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación Principal 100 % AÑO 1 Tipo de Acciones RSU En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años: 100 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en AppLovin ?

