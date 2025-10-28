Directorio de empresas
La compensación de Desarrollo de Negocio in Vietnam en AppLovin totaliza ₫2.51B por year para Senior Business Development Manager. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Rango Común
Rango Posible
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Ver 4 Más Niveles
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años:

  • 100% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocio en AppLovin in Vietnam tiene una compensación total anual de ₫2,988,975,360. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en AppLovin para el puesto de Desarrollo de Negocio in Vietnam es ₫2,134,982,400.

Otros recursos