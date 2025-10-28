La compensación de Gerente de Programa in United States en Apple varía desde $234K por year para ICT2 hasta $427K por year para ICT5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $235K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
$234K
$160K
$55.3K
$19.6K
ICT3
$205K
$154K
$40.1K
$10.7K
ICT4
$290K
$191K
$79.9K
$19K
ICT5
$427K
$223K
$166K
$38.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% semestral)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)