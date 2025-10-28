Directorio de empresas
Apple
  Salarios
  Ingeniero Biomédico

  Todos los Salarios de Ingeniero Biomédico

Apple Ingeniero Biomédico Salarios

La compensación de Ingeniero Biomédico in United States en Apple varía desde $209K por year para ICT3 hasta $192K por year para ICT4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$209K
$162K
$43.3K
$4K
ICT4
$192K
$163K
$25K
$4K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Biomédico en Apple in United States tiene una compensación total anual de $236,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Apple para el puesto de Ingeniero Biomédico in United States es $195,000.

Otros recursos