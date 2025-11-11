Directorio de empresas
Appian
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Contador

  • Contador Técnico

Appian Contador Técnico Salarios

La compensación total promedio de Contador Técnico in United States en Appian varía desde $92.4K hasta $129K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Appian. Última actualización: 11/11/2025

Compensación Total Promedio

$99K - $117K
United States
Rango Común
Rango Posible
$92.4K$99K$117K$129K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Contador contribuciones en Appian para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Appian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Contador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador Técnico en Appian in United States tiene una compensación total anual de $128,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Appian para el puesto de Contador Técnico in United States es $92,400.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Appian

Empresas relacionadas

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos