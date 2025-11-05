Directorio de empresas
Apex Fintech Solutions
Apex Fintech Solutions Ingeniero de Software Salarios en Greater Austin Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Austin Area en Apex Fintech Solutions totaliza $106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apex Fintech Solutions. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer ALDP
Austin, TX
Total por año
$106K
Nivel
I
Salario base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10.8K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Apex Fintech Solutions in Greater Austin Area tiene una compensación total anual de $143,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Apex Fintech Solutions para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Austin Area es $105,000.

Otros recursos