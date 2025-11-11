Directorio de empresas
Aon
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador UX

Aon Diseñador UX Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador UX in United States en Aon totaliza $125K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aon. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Total por año
$125K
Nivel
-
Salario base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Aon in United States tiene una compensación total anual de $140,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Aon para el puesto de Diseñador UX in United States es $120,000.

