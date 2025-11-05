La compensación de Ingeniero de Software in Greater Sydney en ANZ totaliza A$181K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Greater Sydney totaliza A$107K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ANZ. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
