La compensación de Científico de Datos in Greater Melbourne Area en ANZ varía desde A$126K por year para Data Scientist hasta A$171K por year para Senior Data Scientist. El paquete de compensación year mediano in Greater Melbourne Area totaliza A$119K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ANZ. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
