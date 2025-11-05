ANYbotics Ingeniero de Software Salarios en Greater Zurich Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Zurich Area en ANYbotics totaliza CHF 87.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ANYbotics. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano ANYbotics Software Engineer Zurich, ZH, Switzerland Total por año CHF 87.4K Nivel L2 Salario base CHF 87.4K Stock (/yr) CHF 0 Bono CHF 0 Años en la empresa 1 Año Años de exp. 3 Años

+ CHF 47.3K + CHF 72.5K + CHF 16.3K + CHF 28.5K + CHF 17.9K Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( CHF ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en ANYbotics ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.