Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Banquero de Inversión Salarios

La compensación total promedio de Banquero de Inversión in Saudi Arabia en Anti-Defamation League varía desde SAR 249K hasta SAR 354K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anti-Defamation League. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Rango Común
Rango Posible
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Anti-Defamation League?

El paquete salarial más alto reportado para un Banquero de Inversión en Anti-Defamation League in Saudi Arabia tiene una compensación total anual de SAR 354,456. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Anti-Defamation League para el puesto de Banquero de Inversión in Saudi Arabia es SAR 249,320.

