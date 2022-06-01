Anthology Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de Anthology oscila entre $15,075 en compensación total anual para un Consultor de Gestión en el extremo inferior y $179,598 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anthology. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $125K

Ingeniero de Software Full-Stack

Tecnólogo de Información (TI)
$74.6K
Consultor de Gestión
$15.1K

Diseñador de Productos
$87.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$70.4K
Arquitecto de Soluciones
$180K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Anthology es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,598. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Anthology es $81,030.

