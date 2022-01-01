Directorio de Empresas
Anthem
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Anthem Salarios

El rango salarial de Anthem oscila entre $84,575 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $208,740 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anthem. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Negocios
Median $117K
Ingeniero de Software
Median $110K
Arquitecto de Soluciones
Median $201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Ciencia de Datos
$209K
Científico de Datos
Median $145K
Analista Financiero
$88.4K
Tecnólogo de Información (TI)
$84.6K
Diseñador de Productos
$136K
Gerente de Producto
Median $148K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Anthem es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,740. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Anthem es $140,338.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Anthem

Empresas Relacionadas

  • Johnson & Johnson
  • Optum
  • NRC Health
  • HCA Healthcare
  • Abbott
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos