Ant Group
  • Salarios
  • Gerente de Productos

  • Todos los Salarios de Gerente de Productos

Ant Group Gerente de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in Singapore en Ant Group totaliza SGD 115K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ant Group. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 115K
Nivel
12
Salario base
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ant Group?

SGD 210K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Ant Group in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 328,657. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ant Group para el puesto de Gerente de Productos in Singapore es SGD 114,786.

